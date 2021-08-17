Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна рассказал, за сколько готов продать свою олимпийскую медаль
Каратист не придает награде особого смысла
08:32
Станислав Горуна / Фото: НОК Украины
Бронзовый призер Олимпиады-2020 в каратэ Станислав Горуна в интервью Youtube каналу «От души в душу» признался, за какую сумму готов расстаться с наградой Игр в Японии.
Продашь свою медаль за 70 тысяч долларов?
За семьдесят? Да пожалуйста. Это медаль, результат у меня уже есть. О нем все будут знать, и никто его не заберет. А медаль – лишь материальная форма того результата. Так что 70000 долларов – пожалуйста, на карманчик.
Напомним, что Горуна, а также велогонщица Елена Старикова и представительница Украины в борьбе Алла Черкасова получат квартиры во Львове за достижения на Олимпийских играх.