Горуна рассказал, за сколько готов продать свою олимпийскую медаль

Каратист не придает награде особого смысла

Станислав Горуна / Фото: НОК Украины

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в каратэ Станислав Горуна в интервью Youtube каналу «От души в душу» признался, за какую сумму готов расстаться с наградой Игр в Японии.



Продашь свою медаль за 70 тысяч долларов?

За семьдесят? Да пожалуйста. Это медаль, результат у меня уже есть. О нем все будут знать, и никто его не заберет. А медаль – лишь материальная форма того результата. Так что 70000 долларов – пожалуйста, на карманчик.

Напомним, что Горуна, а также велогонщица Елена Старикова и представительница Украины в борьбе Алла Черкасова получат квартиры во Львове за достижения на Олимпийских играх.