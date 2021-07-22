Каратэ вернулось на родину. Лидеры сборной Украины прибыли в Токио

От каратистов ждут медалей

Горуна и Терлюга / фото - НОК

Трехкратная чемпионка Европы по каратэ Анжелика Терлюга и бронзовый призер чемпионата мира Станислав Горуна прибыли в Токио, Япония. Об этом стало известно из Instagram капитана украинской сборной.

Отметим, что Терлюга является первой в истории независимой Украины обладательницей лицензии на Олимпийские игры и одной из надежд Украины на медали.

32-летний Горнуа ранее признался, что не считает себя профессиональным спортсменом.