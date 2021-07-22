Каратэ вернулось на родину. Лидеры сборной Украины прибыли в Токио

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 10
Футбол (7 событий из 16) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Сочи - Кешлы 3:0 Окончен
20:00 Копенгаген - Torpedo Belaz Zhodino 4:1 Окончен
20:00 Локомотив Пловдив - ФК Словацко 1:0 Окончен
20:00 Виктория Пльзень - Динамо Брест 2:1 Окончен
21:30 Гент - Валеренга 4:0 Окончен
21:45 Абердин - Хеккен 5:1 Окончен
22:00 Хайдук Сплит - Тобол 2:0 Окончен
Теннис (2 события из 40) показать все
ATP 2021 (Los Cabos, Mexico)
Календарь Таблица
07:50 Тэйлор Гэрри Фритц - Илья Марченко 2:1 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Козлова - Алиаксандра Саснович 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - ФК Мариуполь -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 33) показать все
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
18:00 Катарчина Кава - Катерина Козлова -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Горняк-Спорт - Авангард -:- Запланирован
17:00 Николаев - ВПК-Агро -:- Запланирован
19:00 Агробизнес - Волынь -:- Запланирован
19:00 Ужгород - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Колос -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Ингулец -:- Запланирован
Теннис (4 события из 53) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
06:15 Александр Бублик - Даниил Медведев -:- Запланирован
08:50 Новак Джокович - Хуго Деллен -:- Запланирован
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
07:35 Корне А / Фиона Ферро - Свитолина Э / Ястремская Д -:- Запланирован
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Leylah Annie Fernandez - Даяна Ястремская -:- Запланирован

Каратэ вернулось на родину. Лидеры сборной Украины прибыли в Токио

От каратистов ждут медалей
Olympics Токио-2020
22 июля 17:27
Каратэ вернулось на родину. Лидеры сборной Украины прибыли в Токио
Горуна и Терлюга / фото - НОК

Трехкратная чемпионка Европы по каратэ Анжелика Терлюга и бронзовый призер чемпионата мира Станислав Горуна прибыли в Токио, Япония. Об этом стало известно из Instagram капитана украинской сборной.


Отметим, что Терлюга является первой в истории независимой Украины обладательницей лицензии на Олимпийские игры и одной из надежд Украины на медали.

32-летний Горнуа ранее признался, что не считает себя профессиональным спортсменом.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Станислав Горуна Анжелика Терлюга

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Каратэ

Каратэ вернулось на родину. Лидеры сборной Украины прибыли в Токио
Каратэ вернулось на родину. Лидеры сборной Украины прибыли в Токио
Токио-2020
22 июля 17:27
Еще одна украинская каратистка завоевала олимпийскую лицензию
Еще одна украинская каратистка завоевала олимпийскую лицензию
Токио-2020
13 июня 07:22
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:07
Терлюга: «Сделала все, чтобы не заболеть перед Олимпиадой»
Терлюга: «Сделала все, чтобы не заболеть перед Олимпиадой»
4 июня 15:18
Горуна: «Для меня самого неожиданность – получить олимпийскую лицензию. Я не профессионал»
Горуна: «Для меня самого неожиданность – получить олимпийскую лицензию. Я не профессионал»
31 мая 20:30
Мужская сборная Украины завоевала бронзу чемпионата Европы в командном кумитэ
Мужская сборная Украины завоевала бронзу чемпионата Европы в командном кумитэ
23 мая 15:30
Кривая стала третьей на чемпионате Европы
Кривая стала третьей на чемпионате Европы
22 мая 21:07
Серегина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
Серегина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
22 мая 19:42
Горуна – о медали на ЧЕ: «Жаль только, что там не было Вас всех»
Горуна – о медали на ЧЕ: «Жаль только, что там не было Вас всех»
22 мая 18:14
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
163
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
38
Все новости