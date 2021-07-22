Горуна: «На Играх в Токио выполним все, что будет нужно»
Каратэ вернулось на родину. Лидеры сборной Украины прибыли в Токио
От каратистов ждут медалей
22 июля 17:27
Горуна и Терлюга / фото - НОК
Трехкратная чемпионка Европы по каратэ Анжелика Терлюга и бронзовый призер чемпионата мира Станислав Горуна прибыли в Токио, Япония. Об этом стало известно из Instagram капитана украинской сборной.
Отметим, что Терлюга является первой в истории независимой Украины обладательницей лицензии на Олимпийские игры и одной из надежд Украины на медали.
32-летний Горнуа ранее признался, что не считает себя профессиональным спортсменом.
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