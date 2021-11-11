Лузан, Романчук, Терлюга и Крипак – в рейтинге Forbes «30 до 30» 2021 года
Терлюга показала свое красивое тело и поделилась своим секретом
Каратистка поведала подписчикам о своем дневном рационе
18:58
Анжелика Терлюга / Фото: Инстаграм
Серебряный призер Токио-2020 в каратэ украинка Анжелика Терлюга опубликовала свое красивое фото в купальнике и поделилась дневным рационом.
Напомним, ранее Терлюга впервые попала в список Forbes.
Также ранее Терлюга рассказала как выиграла долгожданную олимпийскую медаль.
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