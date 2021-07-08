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Нурмагомедов: «Англия – лучшая в мире, потому что в стране процветает футбол, а не коррупция»

Бывший чемпион UFC болел за «трех львов» в матче с Данией
MMA
12:46
Нурмагомедов: «Англия – лучшая в мире, потому что в стране процветает футбол, а не коррупция»
Хабиб Нурмагомедов / Фото: Asian MMA

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов у себя в Instagram-истории объяснил, чем обусловлен выход сборной Англии в финал Евро-2020:

«Вы же не забыли мой пост, надеюсь. По игре Англии равных нет в мире. Все из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция».

В полуфинале Англия на «Уэмбли» победила Данию. Этот матч затмил собой даже поражение Роджера Федерера на Wimbledon. В частности, о встрече Англия – Дания высказалась экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки.

Сергей Остапенко
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Хабиб Нурмагомедов Англия – Дания

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