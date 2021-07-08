Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Нурмагомедов: «Англия – лучшая в мире, потому что в стране процветает футбол, а не коррупция»
Бывший чемпион UFC болел за «трех львов» в матче с Данией
12:46
Хабиб Нурмагомедов / Фото: Asian MMA
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов у себя в Instagram-истории объяснил, чем обусловлен выход сборной Англии в финал Евро-2020:
«Вы же не забыли мой пост, надеюсь. По игре Англии равных нет в мире. Все из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция».
В полуфинале Англия на «Уэмбли» победила Данию. Этот матч затмил собой даже поражение Роджера Федерера на Wimbledon. В частности, о встрече Англия – Дания высказалась экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки.
Комментарии 0