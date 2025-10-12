Усик не сможет провести бой мечты
Менеджер Кличко сомневается, что абсолютный чемпион сможет защитить пояса на Родине
около 2 часов назад
Фото: Nick Potts
Менеджер Виталия и Владимира Кличко Берндт Бёнте в интервью WBN высказался о гипотетическом поединке абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 KO) в Украине:
Усику больше ничего никому доказывать. Его мечта – защищать свои титулы чемпиона мира на Олимпийском в Киеве после войны. Но, к сожалению, сейчас нет никаких признаков того, что россия в ближайшее время прекратит жестокую агрессивную войну.
