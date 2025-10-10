Павел Василенко

Абсолютно неожиданное событие потрясло африканский футбол. Сборная Экваториальной Гвинеи отказалась отправляться на отборочный матч чемпионата мира-2026 против Малави, из-за чего поединок пришлось отменить.

Как сообщил генеральный секретарь местной федерации Хуан Антонио Нгема Мене Абесо, сначала возникли проблемы с рейсом, который должен был перевезти команду. Впоследствии все «неудобства» были решены, но игроки категорически отказались путешествовать, несмотря на готовность организаторов.

Сами футболисты обвинили федерацию Экваториальной Гвинеи в «хаотичной организации» и «полном отсутствии четкой информации» по поводу логистики матча.

ФИФА на своем официальном сайте подтвердила отмену встречи, которая должна была состояться в четверг.

Отметим, что обе команды — Экваториальная Гвинея и Малави — имеют по 10 очков в группе H и уже потеряли шанс квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.