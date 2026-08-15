Международная федерация стрельбы из лука отменила все ограничения в отношении России.
Всемирная федерация стрельбы из лука выразила поддержку Украине?
Исполнительный комитет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) отменил все ограничения в отношении российских атлетов и официальных лиц. Об этом сообщает пресс-служба World Archery.
Теперь российские спортсмены и команды могут выступать под своими национальными символами без каких-либо ограничений.
Это касается турниров, которые проходят под эгидой World Archery.
Участие в турнирах, проводимых под эгидой World Archery Europe, остается в компетенции континентальной федерации – на них будут действовать ограничения.
Напомним, что санкции с Беларуси были сняты ранее.
World Archery остается верной поддержке украинского сообщества в стрельбе из лука и всех, кто пострадал от войны, которая продолжается, – говорится в сообщении.
Напомним, МОК не изменит позицию по отношению к России, несмотря на радикальный ультиматум девяти стран Евросоюза.
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