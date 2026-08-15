Владимир Кириченко

Исполнительный комитет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) отменил все ограничения в отношении российских атлетов и официальных лиц. Об этом сообщает пресс-служба World Archery.

Теперь российские спортсмены и команды могут выступать под своими национальными символами без каких-либо ограничений.

Это касается турниров, которые проходят под эгидой World Archery.

Участие в турнирах, проводимых под эгидой World Archery Europe, остается в компетенции континентальной федерации – на них будут действовать ограничения.

Напомним, что санкции с Беларуси были сняты ранее.

World Archery остается верной поддержке украинского сообщества в стрельбе из лука и всех, кто пострадал от войны, которая продолжается, – говорится в сообщении.

Напомним, МОК не изменит позицию по отношению к России, несмотря на радикальный ультиматум девяти стран Евросоюза.