МОК не изменит позицию по России, несмотря на радикальный ультиматум девяти стран Евросоюза
В организации прокомментировали инициативу ряда европейских государств по прекращению финансирования
около 3 часов назадПодписаться в
Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует менять свою позицию относительно Олимпийского комитета России, несмотря на официальное обращение девяти стран Европейского Союза.
Напомним, Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция призвали ЕС пересмотреть финансирование МОК и других спортивных федераций, которые возвращают россиян и белорусов к соревнованиям. В ответ на это письмо представитель МОК заявил, что организация стремится сохранить глобальную спортивную платформу.
МОК вынужден действовать в сложных реалиях и учитывать последствия текущей геополитической ситуации. Наша задача — сохранить основанную на ценностях и по-настоящему глобальную спортивную платформу, которая дает надежду миру.
В то же время в комитете подчеркнули, что запрет на проведение международных соревнований на территории России остается в силе. Вопрос об использовании национальной символики РФ на следующих Олимпийских играх пока остается неопределенным.
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