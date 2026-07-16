Денис Седашов

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует менять свою позицию относительно Олимпийского комитета России, несмотря на официальное обращение девяти стран Европейского Союза.

Напомним, Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция призвали ЕС пересмотреть финансирование МОК и других спортивных федераций, которые возвращают россиян и белорусов к соревнованиям. В ответ на это письмо представитель МОК заявил, что организация стремится сохранить глобальную спортивную платформу.

МОК вынужден действовать в сложных реалиях и учитывать последствия текущей геополитической ситуации. Наша задача — сохранить основанную на ценностях и по-настоящему глобальную спортивную платформу, которая дает надежду миру.

В то же время в комитете подчеркнули, что запрет на проведение международных соревнований на территории России остается в силе. Вопрос об использовании национальной символики РФ на следующих Олимпийских играх пока остается неопределенным.

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