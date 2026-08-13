От жима штанги до стрельбы из лука: Зеленский принял участие в соревнованиях украинских военных в Ивано-Франковске
Президент Украины лично испытал свои силы на соревнованиях
Фото: president.gov.ua
В Ивано-Франковске Президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками спортивных соревнований «Воля к жизни» — украинскими военнослужащими, ветеранами и защитниками с инвалидностью.
Программа турнира включает восемь дисциплин: настольный теннис, стрельбу из лука, дартс, баскетбол, упражнения на гребном тренажере, гиревой спорт, статическое удержание веса и жим штанги.
В рамках мероприятия Владимир Зеленский принял участие в нескольких упражнениях вместе с военнослужащими: выполнил жим штанги лежа, сыграл в настольный теннис и попробовал силы в стрельбе из лука.
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