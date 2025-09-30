Болт: «Я не могу выделить ни одну вещь, в которой Манчестер Юнайтед хорош»
Рекордсмен мира уничтожил свою «любимую» команду
около 8 часов назад
Усэйн Болт / Фото - Yahoo
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике и фанат Манчестер Юнайтед Усэйн Болт прокомментировал поражение команды от Брентфорда (1:3) в 6-м туре АПЛ.
В этой игре ассистом отметился украинец Егор Ярмолюк.
«Я не могу выделить ни одной вещи, в которой мы хороши».
МЮ в настоящее время занимает 14-е место в АПЛ. У команды 2 победы, 3 поражения и 1 ничья в 6 матчах чемпионата.
Напомним, Болт не верит, что кто-то сможет побить его рекорды в ближайшее время.