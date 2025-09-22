Владимир Кириченко

Мужская сборная США по легкой атлетике стала чемпионом мира-2025 в эстафете 4х100 м.

Команда США преодолела дистанцию с результатом 37,29 с.

В составе американской сборной выступил Ноа Лайлс, который завоевал восьмое золото ЧМ в карьере.

Это второй показатель в истории среди всех мужчин-атлетов – столько же имеют Майкл Джонсон, Карл Льюис и Лашоун Мерритт. Впереди только Усейн Болт – 11-кратный чемпион мира.

Ранее Ноа завоевал четвертый титул чемпиона мира на дистанции 200 м, сравнявшись по количеству побед на этой дистанции с Болтом.

Напомним, сборная Ямайки сенсационно не вышла в финал эстафеты 4х100 м на ЧМ в Токио.