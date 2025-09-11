Денис Седашов

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт выразил сомнение, что в ближайшее время кто-то сможет превзойти его мировые достижения. Слова приводит L’Équipe.

Я уверен, что талантливые спортсмены есть, и те, кто придут в будущем, будут делать невероятные вещи. Но на данный момент не считаю, что они способны побить мой мировой рекорд. Усэйн Болт

За свою карьеру Болт установил восемь мировых рекордов.

