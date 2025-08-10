Брудин выиграл чемпионат Украины, опередив ближайшего соперника почти на 8 м
20-летний спортсмен не оставил шансов соперникам
около 1 часа назад
Михаил Брудин / Фото - Facebook
Во Львове состоялся очередной финал в рамках чемпионата Украины по легкой атлетике-2025.
Победу в секторе для метания диска одержал 20-летний Михаил Брудин, который показал результат 57,1 м и опередил ближайшего соперника Александра Титаренко на 7,57 м.
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Метание диска. Мужчины
1. Михаил Брудин – 57.10 м
2. Александр Титаренко – 49.53 м
3. Виктор Самолюк – 47.16 м
Напомним, прыгунья в длину Ирина Будзинская повторила лучший результат для украинок за последние 3 года.