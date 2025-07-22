Брудін принес Украине 10-ю медаль на Универсиаде-2025
Легкоатлет стал бронзовым призёром в метании диска
12 минут назад
Украинский легкоатлет Михаил Брудин завоевал бронзовую награду на соревнованиях по метанию диска на Всемирной летней Универсиаде-2025 в Германии.
Студент Академии рекреационных технологий во второй попытке метнул диск на 59,94 м, а в пятой — на 60,71 м, что и обеспечило ему место на пьедестале.
Золото и серебро достались хозяевам турнира — немцам Мице Сосне (64,26 м) и Стивену Рихтеру (61,77 м).
Эта медаль стала десятой наградой Украины на этой Универсиаде.
Артем Гарбар завоевал золото Универсиады в тхэквондо.