Владимир Кириченко

Украинская легкоатлетка Ирина Будзынская стала чемпионкой Украины-2025, который проходит во Львове.

24-летняя спортсменка одержала победу на турнире в секторе для прыжков в длину, показав результат 6,65 метра – это личный рекорд Ирины в этой дисциплине.

Этот прыжок, как и результат Оксаны Малогловец на командном чемпионате Украины в мае 2024 года (также 6,65 метра), являются лучшими для украинских спортсменок в этом виде программы в целом с августа 2022 года.

Во время чемпионата Европы-2022 Марина Бех-Романчук выполнила прыжок на 6,87 метра – с того времени ни одна украинская спортсменка не превзошла этот результат.

Чемпионат Украины-2025. Прыжки в длину. Женщины

1. Ирина Будзынская – 6,65 м;

2. Светлана Бойчук – 6,29;

3. Алина Листунова – 6,22.

Напомним, Олег Дорощук выиграл золото ЧУ-2025 в прыжках в высоту.