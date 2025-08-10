Прыгунья в длину Будзинская повторила лучший результат для украинок за последние 3 года
Ирина стала победительницей внутреннего первенства
Украинская легкоатлетка Ирина Будзынская стала чемпионкой Украины-2025, который проходит во Львове.
24-летняя спортсменка одержала победу на турнире в секторе для прыжков в длину, показав результат 6,65 метра – это личный рекорд Ирины в этой дисциплине.
Этот прыжок, как и результат Оксаны Малогловец на командном чемпионате Украины в мае 2024 года (также 6,65 метра), являются лучшими для украинских спортсменок в этом виде программы в целом с августа 2022 года.
Во время чемпионата Европы-2022 Марина Бех-Романчук выполнила прыжок на 6,87 метра – с того времени ни одна украинская спортсменка не превзошла этот результат.
Чемпионат Украины-2025. Прыжки в длину. Женщины
1. Ирина Будзынская – 6,65 м;
2. Светлана Бойчук – 6,29;
3. Алина Листунова – 6,22.
