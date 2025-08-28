Дорощук стал вице-чемпионом финала Бриллиантовой лиги
Украинец в борьбе за победу уступил олимпийскому чемпиону Керру
Фото: Getty Images
В швейцарском Цюрихе завершились соревнования финала Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту среди мужчин.
Единственным представителем Украины был Олег Дорощук. Украинец в борьбе за золотые награды соревновался с олимпийским чемпионом Хэмишем Керром. Все решалось на высоте 2.34 м — личном рекорде Дорощука. Поскольку новозеландец взял с первой попытки планку 2.32, Олег перенес два прыжка на высоту 2.34, но повторить PB не удалось. Таким образом, стал вице-чемпионом Бриллиантовой лиги.
Напомним, что вице-чемпионкой ДЛ-2025 стала и Ярослава Магучих.