Олег Гончар

В Цюрихе состоялся финал Бриллиантовой лиги-2025 в прыжках в высоту среди женщин. Украинка Ярослава Магучих заняла второе место, уступив австралийке Николе Олислагерс.

Магучих не смогла защитить титул чемпионки, который она удерживала три года подряд (2022, 2023, 2024).

Магучих повторила личный рекорд сезона, преодолев высоту 2,02 м со второй попытки. Однако австралийка Никола Олислагерс обошла её, взяв 2,04 м с первой попытки. Ярослава перенесла попытки на 2,06 м, но ни она, ни Никола не смогли преодолеть эту высоту.

Для Ярославы это пятая подряд медаль в финалах Бриллиантовой лиги: золото в 2022–2024 годах и серебро в 2021 и 2025 годах. Другая украинка, Юлия Левченко, заняла шестое место с результатом 2.00 м.

Заметим, что следующим турниром для Магучих станет чемпионат мира в Токио.