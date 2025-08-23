Дорощук квалифицировался в финал Бриллиантовой лиги
Турнир пройдет в Цюрихе
40 минут назад
Олег Дорощук / Фото - Суспільне
Украинский легкоатлет Олег Дорошчук квалифицировался в финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.
Дорошчук вошел в тройку спортсменов, которые взяли высоту 2,22 м на этапе в Брюсселе. Дорошчук гарантировал себе финиш на подиуме.
Олегу для квалификации в финал Бриллиантовой лиги было достаточно войти в топ-6.
Финал пройдет в швейцарском Цюрихе с 27 по 28 августа.
Напомним, Дорошчук второй раз подряд отобрался в финал сезона Бриллиантовой лиги. Он – третий украинец, который смог квалифицироваться в финал – после прыгунов в высоту Ярославы Магучих и Юлии Левченко.
Олег впервые в карьере выиграл этап Бриллиантовой лиги.