Владимир Кириченко

Украинский легкоатлет Олег Дорошчук квалифицировался в финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.

Дорошчук вошел в тройку спортсменов, которые взяли высоту 2,22 м на этапе в Брюсселе. Дорошчук гарантировал себе финиш на подиуме.

Олегу для квалификации в финал Бриллиантовой лиги было достаточно войти в топ-6.

Финал пройдет в швейцарском Цюрихе с 27 по 28 августа.

Напомним, Дорошчук второй раз подряд отобрался в финал сезона Бриллиантовой лиги. Он – третий украинец, который смог квалифицироваться в финал – после прыгунов в высоту Ярославы Магучих и Юлии Левченко.

Олег впервые в карьере выиграл этап Бриллиантовой лиги.