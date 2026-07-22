Александр Сукманский

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегатом по вопросам занятости французского региона О-де-Франс и послом инициативы Франция, шанс Филиппом Ламбленом. С начала полномасштабной войны французский деятель активно помогает Украине, в частности поддерживает украинских детей, спортсменов и спортивные организации.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Киеве и Украине, а также работу столицы в условиях военного положения и постоянных российских атак. Виталий Кличко рассказал о том, как город продолжает функционировать и восстанавливаться несмотря на войну.

Филипп Ламблен с начала полномасштабного вторжения привлекает к поддержке Украины представителей французских органов государственной власти, местного самоуправления, спортивных федераций, общественных организаций и бизнеса.

В 2023 году по его инициативе в Украину прибыли две грузовика с гуманитарной помощью, в частности одеждой и продуктами питания. В 2024 году Украина получила грузовик со спортивным снаряжением для украинских спортсменов и спортивных организаций.

Отдельным направлением помощи стала программа оздоровления и психологической реабилитации украинских детей и молодежи в регионе О-де-Франс. В 2024–2025 годах и в феврале 2026 года Франция приняла более 300 украинских детей. Еще около 100 детей должны отправиться на отдых в августе.

Во время визита в Киев Филипп Ламблен также ознакомился с работой Святошинского района. Вместе с главой Святошинской районной государственной администрации Георгием Зантарая и заместителем мэра Киева Еленой Говоровой он посетил объекты, которые восстанавливаются после российских атак, увидел строительство новых укрытий и узнал о ежедневной работе района в условиях военного времени.

Елена Говорова рассказала, что визит Филиппа Ламблена в Киев длился три дня. По ее словам, французский деятель хотел лично увидеть украинскую столицу и понять, чем еще он может помочь Украине. Во время пребывания в Киеве он также пережил российский баллистический обстрел и впервые в жизни провел ночь в бомбоубежище.

В рамках визита состоялись встречи с представителями украинской власти и спортивной сферы. В частности, обсуждалось дальнейшее развитие проекта Путь чемпионов, спортивная инфраструктура Киева, возможности восстановления детей через спорт, а также помощь в завершении реконструкции легкоатлетических секторов на стадионе Темп.

Филипп Ламблен также побывал в Олимпийском колледже, где встретился с детьми, которые уже посещали спортивные лагеря во Франции, и с теми, кто должен отправиться в регион О-де-Франс в августе.

Символично, что визит французского деятеля в Киев начался 14липня, в День взятия Бастилии — национальный праздник Франции. В этот день Филипп Ламблен был почетным гостем официального приема в Посольстве Франции в Украине. Также он встретился с Себастьяном Сюреном, с которым обсудил дальнейшую поддержку Украины, совместные инициативы и расширение сотрудничества в сфере помощи детям и спортивных проектов.