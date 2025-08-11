Бывший президент Федерации легкой атлетики Франции и большой друг Украины Филип Ламблен рассказал о том, как он при поддержке французских партнеров помогает Киеву, Украине и украинским детям во время войны Украины против России.

Филип упомянул о роли известных украинских легкоатлетов в своей миссии – Сергея Бубки и Елены Говоровой, поделился впечатлениями от общения с детьми из Украины и призвал продолжать помогать нашей стране.

- Как началась ваша история с Украиной? Помните ли вы свою первую связь с ней?

- Почти сорок лет назад, сразу после аварии на Чернобыльской атомной станции, мы впервые протянули руку помощи. Тогда во Францию приехали дети из пострадавших регионов. Я хорошо помню, как мы организовали благотворительный забег в любимом спортсменами городе Эвиан – вместе с Сергеем Бубкой и другими известными атлетами. Мы собрали деньги и приняли большое количество детей, и это была наша первая большая гуманитарная миссия.

Позднее, когда в Донецке произошла трагедия – взрыв газа, – мы снова не остались в стороне и помогли городу.

К сожалению, история снова испытала нас три года назад. Мы поняли, что не можем стоять в стороне. Вместе с Еленой Говоровой, Сергеем Бубкой и министром спорта Франции мы объединили усилия. Зима – особенно тяжелое время, поэтому мы организовали масштабную помощь: сладости, продукты питания и другие необходимые вещи, которые большими автобусами отправили в Украину.

В прошлом году мы совершили первую поездку, во время которой во Францию приехали дети. И в этом году мы продолжаем нашу миссию – помогать тем, кто больше всего в этом нуждается.

- Это наша с вами история…

- Да, да! Большая история, да. Долгая история… Думаю, вы сделали бы для нас то же самое.

- Если вернуться в то время, можете вспомнить, что вы почувствовали, когда Сергей Бубка позвонил вам и вы говорили о катастрофе в Чернобыле – как это было?

- Мы чувствовали, что должны действовать. Это был не просто жест – это был наш долг. Мы друзья. Не только друзья между мной и Сергеем, но и между нашими странами. А тогда случилась катастрофа, и мы знали: первыми, кто пострадал, были дети.

Помню, как мы приняли более сотни, а может, и двухсот детей в семьях наших друзей во время каникул. И когда Сергей спросил меня: «Ты можешь помочь?», ответ был очевиден – мы сразу включились.

Еще тогда, когда он бил мировые рекорды, на следующий день мог бежать вместе с нами под дождем ради детей Чернобыля. Мы собрали немного, но достаточно, чтобы оказать им поддержку.

Я убежден: если мы не способны что-то сделать в трудный момент, то не имеем права называть себя друзьями. Настоящая дружба – это не слова, а действия.

- Слова должны подтверждаться действиями, так?

- Да, именно так. Действие, а не разговоры!

Часто я слышал от многих людей, даже политиков: «В этом году это невозможно. У нас нет денег». И

я отвечал: «Как это – нет денег?»

Наш префект, представитель президента республики в регионе Северной Франции, как-то спросил меня: «- Как дела, Филипп? И как дети и люди из Украины, все в порядке?»

«- Нет, месье, не в порядке, – ответил я. – Все говорят мне: «- Денег нет». И у меня нет. Что это такое?». Он посмотрел на меня и сказал: «- Мы найдем эти деньги и все организуем».

Это был разговор в начале июля. И теперь – все готово.

Поэтому важно не просто говорить: «- Мы друзья» или «- Мы сочувствуем», а задавать вопрос: «- Что мы делаем дальше?». И делать.

Я уверен, что даже в России замечают такие поступки. И, возможно, спрашивают: почему они это делают? Ответ прост – потому что мы солидарны. Потому что мы хотим, чтобы вы, украинцы, победили, даже если победный путь будет трудным. Я знаю, как вам сейчас нелегко.

- То есть вы и сейчас на связи с Украиной?

- Да. Я часто обсуждаю важные вопросы с Еленой Говоровой. В прошлом году я получил теплое и искреннее письмо от мэрии Киева. Я понимаю, насколько сейчас насущна потребность действовать, и уверен: мы не можем оставаться в стороне.

Часто слышу в свой адрес слова благодарности: «- Спасибо за твою помощь». Но для меня это не повод останавливаться, а наоборот – стимул делать больше.

Я мечтаю, чтобы уже в этом октябре или в феврале во Франции мы провели конференцию, посвященную ситуации в Украине и поиску новых способов помощи. Надеюсь, что Сергей Бубка поможет мне организовать это. Верю, что такое мероприятие сможет объединить многих неравнодушных и станет действительно значимым событием.

- Насколько я понимаю, господин Ламблен, вы в основном осуществляете свою гуманитарную миссию в Украине самостоятельно. Это так?

- Да.

- Это трудно? Насколько тяжело вам это делать столько лет?

- Это нелегко, но ничто не сложнее вашей ситуации.

- Конечно, я согласен.

- Во Франции летом светит солнце, идут каникулы… А у вас – война. Вы живете с постоянным страхом перед бомбами, дронами и другими угрозами. И я задаю себе вопрос: почему же мы, во Франции, не мобилизованы больше? Ведь нас разделяет всего три часа полета на самолете…

Я искренне хочу приехать в вашу страну. Я уже говорил об этом Елене Говоровой: в прошлом году это было невозможно, но верю, что этой зимой я смогу совершить эту поездку. Да, придется ехать поездом, но я приеду – чтобы лучше понять вашу реальность и организовать еще более масштабную помощь.

Я осознаю: не могу быть в этом деле одиноким. Мы все должны понять – действовать нужно вместе, и действовать надо сейчас.

- Возможно, у вас есть ключевые партнеры?

- Да, конечно. Футбольный клуб Лилль, футбольный клуб Ланс. Это две команды высшего дивизиона чемпионата Франции. А также некоторые бизнесмены, готовые кое-что сделать. Например, это еще не окончательно, но я на связи с Coca-Cola. И, как я говорю, они должны нам помочь. Также с Nike и еще с около десятью компаниями в Северной Франции – они были вовлечены в этот вопрос.

- Возможно, вы помните какой-то самый тяжелыймомент полномасштабной войны? Какая была самая тяжелая ночь для вас за эти три года? Возможно, вы получали сообщение или звонок из Украины и узнали, что кто-то погиб?

- Да, это последнее сообщение от Елены. Это было ужасно…

- После последних бомбардировок Киева, так?

- Да, после последних ракетных ударов… И несколько месяцев назад также были события, которые невозможно забыть.

Мы не можем стоять, сложа руки, и ждать. Это было бы преступлением перед совестью. Ведь все, что происходит, – ужасно.

Хочу поделиться ещё одним воспоминанием. Когда дети были с нами, мы иногда организовывали для них визиты в больницу. Это происходило тогда, когда они прибывали с определенными проблемами со здоровьем, и мы стремились быть рядом, чтобы поддержать их на протяжении тех десяти дней. Мы видели, насколько сильно они поражены войной, насколько напуганы.

И именно поэтому мы хотим сказать им: мы с вами. Мы будем продолжать помогать. Но для этого нельзя медлить – мы должны действовать уже.

- Вы несколько раз упоминали Елену Говорову. Какова её роль в вашей миссии?

- Я считаю, что она – один из самых важных людей для меня, ведь является заместителем мэра Киева и неизменным мостом между нами и организаторами.

В прошлом году она приезжала во Францию, была присутствовала на зимнем турнире, где всем акцентировала: мы должны продолжать. Мы общаемся часто, и она вдохновляет меня двигаться вперёд. Когда я слышу от неё: «Я понимаю, что трудно», я отвечаю: «Нет, Елена, мы должны. Мы сделаем». И тогда вижу в её глазах радость и благодарность.

Именно поэтому осенью или зимой я хочу организовать дискуссию – возможно, первый настоящий разговор между украинцами, которые живут в реалиях войны, и нами, кто в безопасности. Главное вопрос будет простым: как мы можем помочь вам больше, чем сейчас?

В прошлом году во Франции мы вместе с нашим министром спорта осуществили важную инициативу – приняли спортсменов, которые готовились к Олимпийским играм. Мы полностью профинансировали эту программу. Это был невероятный опыт: олимпийская и паралимпийская команды тренировались в безопасности, и это вдохновляло всех нас.

Но я мечтаю, чтобы такая поддержка не ограничивалась только периодом перед Олимпиадой, а стала постоянной традицией.

- Господин Ламблен, вы уже несколько раз упоминали детей, которые приезжали из Украины во Францию. Возможно, они рассказывали вам истории, которые вас особенно поразили? Что вы чувствовали, когда принимали их во Франции?

- Вы знаете, многое из того, что дети мне рассказывали, относится скорее к личному, чем к публичному. Но когда я видел их слёзы, их страх, неуверенность в завтрашнем дне, моё сердце сжималось. Это было больше, чем просто грусть. И в то же время – каждый момент, когда нам удаётся подарить им радость, поиграть вместе, показать другую, светлую сторону жизни, – это бесценно. Именно поэтому мы стремимся организовывать ещё больше подобных поездок во Францию.

Да, есть дети, которых война уже успела ранить – не только физически, но идуші. Але я переконаний: для нас ця допомога коштує зовсім небагато. Безумовно, дешевше, ніж вести війну.

І водночас я мушу зізнатися: ми робимо замало. Так, цього року приїдуть лише сто чи трохи більше дітей, тоді як тисячі інших залишаться в Україні, і ми не зробимо для них нічого. Тому вважаю найважливішим не лише діяти особисто, а й надихати інших наслідувати наш приклад.

- То есть вы не остановитесь в своей миссии?

- Никогда.