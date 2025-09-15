Килипко и Гладийчук не смогли пройти в финал чемпионата мира
Яна завершила соревнование без результата
около 2 часов назад
Марина Килипко / Фото: Getty Images
В японском Токио состоялась квалификация чемпионата мира-2025 по легкой атлетике в прыжках с шестом среди женщин.
В соревнованиях участвовали Яна Гладийчук и Марина Килипко. Ни одной из украинок не удалось пройти в финал. Гладийчук завершила выступление на соревнованиях без результата, в то время как Килипко до последнего боролась за путевку в финал. Килипко взяла 4.45 м, но преодолеть 4.60 (чего оказалось достаточно для отбора в финал) Марине не удалось.
