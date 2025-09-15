Олег Шумейко

Михаил Кохан вышел в финал чемпионата мира-2025 по легкой атлетике в метании молота.

Украинец в квалификации в первой попытке метнул снаряд на 77.33 м (выполнив квалификационный норматив 76.5 м). Две следующие попытки Кохан уже не использовал.

Все участники финала чемпионата мира-2025:

Итан Кацберг (Канада), Павел Файдек (Польша), Мерлин Гуммель (Германия), Бенце Галаш, Армин Шабадош, Даниель Раба (все – Венгрия), Эльвинд Генриксен, Томас Мардаль (оба – Норвегия), Руди Винклер, Трей Найт (оба – США), Михаил Кохан (Украина), Дензел Коменентия (Нидерланды).

Финал в мужском метании молота на ЧМ-2025 состоится 16 сентября.

Напомним, что Олег Дорощук отобрался в финал ЧМ-2025.