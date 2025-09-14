«Все понравилось». Дорощук поделился впечатлениями от сложной квалификации на ЧМ-2025
Украинец рассказал, как справился с изнуряющей жарой во время квалификационных прыжков
40 минут назад
Украинский легкоатлет Олег Дорощук поделился впечатлениями после квалификации в прыжках в высоту на чемпионате мира-2025. Слова приводит Суспільне Спорт.
По словам спортсмена, он доволен своим выступлением и прошел квалификацию без ошибок:
Сегодня все понравилось — прыжок был чистым, без «крестов», поэтому в целом все хорошо. Казалось, что соревнования длились очень долго, даже не знаю, который был час.
Дорощук также упомянул о жаре, которая осложняла выступление:
Было ощущение, будто сидишь мокрый. Нашел лед, завернул его в полотенце — и так спасался от жары. Говорю У Сан Хёку, который сидел рядом в ветровке: «Очень жарко», а он отвечает, что это нормальная температура. Всем было жарко, кроме него.
Дорощук вышел в финал чемпионата мира-2025.