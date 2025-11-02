Денис Седашов

40-летний кенийский марафонец Элиуд Кипчоге объявил о завершении карьеры после Нью-Йоркского марафона, на котором финишировал 17-м с результатом 2:14.36.

Легендарный спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020) в марафоне, чемпионом мира 2003 года на дистанции 5000 метров и 11-кратным победителем самых престижных марафонов мира. В его коллекции — победы в Чикаго (2014), Берлине (2015, 2017-2018, 2022-2023), Лондоне (2015-2016, 2018-2019) и Токио (2021).

Кипчоге первым преодолел дистанцию 42,195 км менее чем за два часа в рамках специального проекта INEOS 1:59 Challenge в 2019 году.

