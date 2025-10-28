«Не хочу идти на тренировку». Магучих объяснила причины не самых лучших результатов в сезоне
Украинка впервые почувствовала моральное истощение
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих объяснила, почему не смогла показать максимальные результаты в сезоне-2025. Одной из причин она назвала эмоциональное истощение от насыщенного ритма жизни и постоянных соревнований. Об этом спортсменка рассказала в интервью Сергею Аллахвердяну.
Я впервые почувствовала, что просто не хочу идти на тренировку. Ты выходишь только потому, что знаешь: без работы ничего не получится. Три года подряд — сборы, соревнования, перелеты, месяц дома, и моральных сил немного не хватило.
