Павел Василенко

В Барселоне серьезное беспокойство – у 18-летнего таланта Ламина Ямаля диагностировали ту же болезнь, которая когда-то беспокоила Лионеля Месси. Молодой вингер страдает атлетической пубалгией – заболеванием, известным как «спортивная грыжа».

Болезненное состояние возникает из-за чрезмерной нагрузки на мышцы в области паха и таза, что приводит к постоянному дискомфорту. Именно эта проблема заставила Ямаля покинуть поле во время Эль Класико, где Барселона уступила мадридскому Реалу со счетом 1:2.

Каталонский клуб подтвердил, что футболист уже проходит интенсивную программу реабилитации. В Барселоне надеются, что молодой форвард избежит хронической формы травмы и сможет вернуться к игре в ближайшее время.

Похожий диагноз был и у самого Месси – еще в начале своей карьеры аргентинец рассказывал, что пубалгия стала одним из самых неприятных испытаний в его жизни.