Левченко – о финале Бриллиантовой лиги: «Все поймали кураж»
Украинка отметила интенсивность соревнований
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Юлия Левченко в интервью Суспільне Спорт высказалась о выступлении в финале Бриллиантовой лиги:
Были очень интенсивные соревнования, и нас было немного. У нас не было времени терять разогрев, когда прыгаешь одна за другой – все поймали этот кураж, думаю. Соревнования были зрелищными, интересными. Почему-то я не была удивлена: видела по сезону, как девушки готовы.
Напомним, что Левченко стала второй, в то время как Ярослава Магучих стала вице-чемпионкой соревнований.