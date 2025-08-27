Олег Шумейко

27 августа состоятся соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в рамках финала Бриллиантовой лиги-2025.

В шестерку лучших легкоатлеток дисциплины пробились Ярослава Магучих и Юлия Левченко. За трансляцией следите на Суспильне Спорт. Начало – в 18:15 по киевскому времени:

