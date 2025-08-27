Магучих и Левченко в финале Бриллиантовой лиги. Видеотрансляция
Украинки вошли в шестерку лучших прыгунов в высоту
около 2 часов назад
Фото: Общественное Спорт
27 августа состоятся соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в рамках финала Бриллиантовой лиги-2025.
В шестерку лучших легкоатлеток дисциплины пробились Ярослава Магучих и Юлия Левченко. За трансляцией следите на Суспильне Спорт. Начало – в 18:15 по киевскому времени:
Напомним, что Никола Ослиджерс назвала Магучих любимой соперницей и объяснила почему.