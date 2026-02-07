Олег Шумейко

Юлия Левченко выиграла второй подряд турнир на старте сезона-2026. На соревнованиях Континентального тура в немецком Вайнгайме украинке не было равных.

Левченко гарантировала себе победу еще на планке 1.91 м, но решила замахнуться на личный рекорд сезона. Покорить высоту 1.95 украинке удалось, но трех попыток на 1.97 м оказалось недостаточно.

Континентальный тур. Германия. Прыжки в высоту. Женщины

1. Юлия Левченко (Украина) – 1.95 м

2. Санаа Барнс (США) – 1.88

3. Йоганна Гёринг (Германия) – 1.84

3. Селин Вебер (Швейцария) – 1.84

Напомним, что накануне Левченко триумфовала на соревнованиях в Котбусе.