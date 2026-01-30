Левченко одержала победу на своем дебютном старте в сезоне 2026.
Украинка была лучшей на турнире в Котбусе
около 2 часов назад
Юлия Левченко / Фото - Facebook
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко победила на своем первом старте в сезоне-2026.
Левченко стала чемпионкой турнира World Athletics Indoor Tour в Котбусе, Германия.
Юлия в секторе для прыжков в высоту показала результат 1,94 м. Она выполнила попытки на 1,98 м и 2,00 м, но не смогла взять эти высоты.
Internationales Springer-Meeting Cottbus. Котбус, Германия. Прыжки в высоту. Женщины
1. Юлия Левченко (Украина) – 1,94 м
2. Имке Оннен (Германия) – 1,91 м
3. Бьянка Штихлинг (Германия) – 1,88 м
Напомним, в прошлом сезоне Левченко впервые за последние 5 лет преодолела высоту в 2 метра.