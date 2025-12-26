Олег Шумейко

Вице-чемпионка мира Юлия Левченко в интервью Суспільне Спорт оценила сезон-2025 и поделилась ожиданиями от следующего соревновательного года.

О результатах соревновательного сезона 2025 года

Отличный, насыщенный сезон, для меня он был успешным за много лет, поэтому могу только приятное и позитивное взять с собой в новый год. Мечты медленно сбываются, надеюсь, что так оно и продолжится. Некоторые мечты нужно подождать, чтобы они пришли в нашу жизнь вовремя, но очень счастлива, что этот прорыв и прогресс уже произошел.

О настрое на старты 2026 года и бытовую травму

Сейчас я тренируюсь, буду надеяться, что в зимнем сезоне тоже смогу выступать, потому что я получила бытовую травму. Но уже все нормально, я восстанавливаюсь, поэтому рассчитываю на зимний сезон и автоматически будем готовиться к летнему. Я ударилась пальцем о дверь – очень быстро хотела все сделать и так получилось. Это было очень смешно и несмешно одновременно, потому что это произошло не на тренировке, а дома за одну секунду. Я думала, что будет перелом, но все нормально обошлось. Немного сама себе стресса добавила.

О восстановлении от повреждения

Планирую в конце января начать свои соревнования, но с этой травмой непонятно, когда именно начинать сезон. Думаю, что все будет хорошо, я восстановлюсь и в конце января начну свой сезон.

О подготовке к следующему сезону

Решила, что хочу быть дома, поэтому готовлюсь к сезону полностью в Украине. Все нормально, родные стены согревают, вдохновляют. Даже несмотря на трудности, все равно морально дома мне легче, когда родные, друзья рядом, тренер рядом. Наслаждаюсь этими моментами.

Напомним, что Ирина Геращенко пропустит старт сезона-2026 из-за травмы.