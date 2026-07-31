Магучих, Кохан и другие. ФЛАУ объявила состав сборной Украины на чемпионат Европы-2026
Известно, в каком составе сине-желтые поедут в Бирмингем
Сборная Украины по легкой атлетике объявила окончательную заявку на чемпионат Европы — один из ключевых турниров текущего сезона. Перечень спортсменов, которые будут защищать честь страны на континентальном первенстве в Бирмингеме, опубликовала Федерация легкой атлетики Украины.
В состав украинской команды вошли 25 атлетов и атлеток, которые будут выступать в беговых дисциплинах, прыжках, метаниях и спортивной ходьбе. Среди участников — как опытные лидеры сборной, так и спортсмены, претендующие на высокие места в своих видах программы.
В заявке не будет Юлии Левченко. Украинская прыгунья в высоту не выходит на старт с середины июня из-за травмы, поэтому не сможет принять участие в чемпионате Европы.
Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2026
- 400 метров, мужчины — Александр Погорелко;
- 110 метров с барьерами, мужчины — Дмитрий Богинский и Олег Кукота;
- 400 метров с барьерами, женщины — Виктория Ткачук и Алина Кишкина;
- прыжки в высоту, женщины — Ярослава Магучих и Ирина Геращенко;
- прыжки в высоту, мужчины — Олег Дорошчук, Роман Петрук и Дмитрий Никитин;
- прыжки с шестом, женщины — Марина Килипко;
- прыжки с шестом, мужчины — Александр Онуфриев и Владислав Малыхин;
- прыжки в длину, женщины — Ирина Будзинская;
- метание молота, женщины — Ирина Климец;
- метание молота, мужчины — Михаил Кохан;
- метание копья, мужчины — Артур Фельфнер;
- спортивная ходьба, полумарафон, женщины — Людмила Оляновская и Мария Сахарук;
- спортивная ходьба, марафон, женщины — Анна Шевчук;
- спортивная ходьба, полумарафон, мужчины — Николай Рущак и Роман Горбачев;
- спортивная ходьба, марафон, мужчины — Сергей Светличный, Марьян Закальницкий и Иван Банзерук.
Одной из главных претенденток Украины на медаль станет Ярослава Магучих. Помимо неё, высокие ожидания связаны с выступлениями Ирины Геращенко, Олега Дорошчука, Михаила Кохана и других представителей команды.
«Не довольна». Магучих категорически отреагировала на «серебро» в Лондоне.
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