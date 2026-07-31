Сергей Разумовский

Сборная Украины по легкой атлетике объявила окончательную заявку на чемпионат Европы — один из ключевых турниров текущего сезона. Перечень спортсменов, которые будут защищать честь страны на континентальном первенстве в Бирмингеме, опубликовала Федерация легкой атлетики Украины.

В состав украинской команды вошли 25 атлетов и атлеток, которые будут выступать в беговых дисциплинах, прыжках, метаниях и спортивной ходьбе. Среди участников — как опытные лидеры сборной, так и спортсмены, претендующие на высокие места в своих видах программы.

В заявке не будет Юлии Левченко. Украинская прыгунья в высоту не выходит на старт с середины июня из-за травмы, поэтому не сможет принять участие в чемпионате Европы.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2026

400 метров, мужчины — Александр Погорелко;

— Александр Погорелко; 110 метров с барьерами, мужчины — Дмитрий Богинский и Олег Кукота;

— Дмитрий Богинский и Олег Кукота; 400 метров с барьерами, женщины — Виктория Ткачук и Алина Кишкина;

— Виктория Ткачук и Алина Кишкина; прыжки в высоту, женщины — Ярослава Магучих и Ирина Геращенко;

— Ярослава Магучих и Ирина Геращенко; прыжки в высоту, мужчины — Олег Дорошчук, Роман Петрук и Дмитрий Никитин;

— Олег Дорошчук, Роман Петрук и Дмитрий Никитин; прыжки с шестом, женщины — Марина Килипко;

— Марина Килипко; прыжки с шестом, мужчины — Александр Онуфриев и Владислав Малыхин;

— Александр Онуфриев и Владислав Малыхин; прыжки в длину, женщины — Ирина Будзинская;

— Ирина Будзинская; метание молота, женщины — Ирина Климец;

— Ирина Климец; метание молота, мужчины — Михаил Кохан;

— Михаил Кохан; метание копья, мужчины — Артур Фельфнер;

— Артур Фельфнер; спортивная ходьба, полумарафон, женщины — Людмила Оляновская и Мария Сахарук;

— Людмила Оляновская и Мария Сахарук; спортивная ходьба, марафон, женщины — Анна Шевчук;

— Анна Шевчук; спортивная ходьба, полумарафон, мужчины — Николай Рущак и Роман Горбачев;

— Николай Рущак и Роман Горбачев; спортивная ходьба, марафон, мужчины — Сергей Светличный, Марьян Закальницкий и Иван Банзерук.

Одной из главных претенденток Украины на медаль станет Ярослава Магучих. Помимо неё, высокие ожидания связаны с выступлениями Ирины Геращенко, Олега Дорошчука, Михаила Кохана и других представителей команды.

«Не довольна». Магучих категорически отреагировала на «серебро» в Лондоне.