«Не удовлетворена». Магучих категорически отреагировала на «серебро» в Лондоне
Украинка с аналогичным результатом, что и у соперницы, проиграла ей борьбу
около 2 часов назадПодписаться в
Ярослава Магучих. Фото: Минмолодьспорт
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала «серебро» на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Чувствую себя очень хорошо, но не довольна своими прыжками, потому что почти каждую высоту преодолевала только со второй попытки. Это было какое-то сумасшествие. Но это тоже опыт — нужно снова научиться брать высоты с первой попытки. Атмосфера здесь невероятная. Очень много людей пришли поддержать спортсменов, британские болельщики — просто замечательные.
Напомним, Магучих показала аналогичный результат, что и у соперницы.