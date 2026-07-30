Денис Седашов

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вошли в заявку на чемпионат Европы 2026 года в Бирмингеме (10-16 августа).

Магучих выступит в статусе действующей чемпионки Европы, тогда как Геращенко завоевала «бронзу» на предыдущем первенстве. Еще две украинские спортсменки, Юлия Левченко и Екатерина Табашник, пропустят турнир из-за травм.

Всего в секторе для прыжков в высоту будут соревноваться 30 спортсменок. Десять из них выполнили квалификационный норматив (1,94 м), остальные 20 прошли по мировому рейтингу.

«Не довольна». Магучих категорично отреагировала на «серебро» в Лондоне.