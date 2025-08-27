Олег Шумейко

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в интервью Суспільне Спорт высказалась о самочувствии во время выступления в финале Бриллиантовой лиги:

Да, первый прыжок я делала с бандажом на ноге, чтобы быть уверенной, что всё хорошо. Потом я сняла его, когда поняла, что всё в порядке, всё классно, я чувствую себя нормально – это самое главное.

О готовности к ЧМ:

Всё хорошо, я действительно рада, сегодня прыгалось без боли, а это самый главный фактор перед ЧМ. Ещё есть время подготовиться и я с нетерпением жду чемпионата мира, потому что это главный старт сезона, к которому мы готовимся.

Напомним, что Магучих стала вице-чемпионкой соревнований.