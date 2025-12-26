Владимир Кириченко

Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в интервью OBOZ.ua рассказала, как травмы повлияли на её результаты в сезоне-2025.

Доводилось слышать мнение, в частности и в разговоре с президентом ФЛАУ Ольгой Саладухой, что после столь насыщенного предыдущего сезона – золота Олимпиады и мирового рекорда, возможно, стоило немного отдохнуть или дать себе некоторое послабление?

«На самом деле, как спортсменка, я – максималистка, поэтому, конечно, хотелось показать результаты во всех соревнованиях и не останавливаться, потому что, честно, я не вижу сейчас в этом смысла. Ведь мы не имеем права – мы выступаем, поднимаем наш флаг. И это очень ответственно выступать на каждом старте, показывать, что Украина есть, Украина живёт, и мы соревнуемся за нашу страну. Поэтому это очень важно.

Да, конечно, сезон 2025-го не такой удачный, как был 2024 год. Не всё удалось выполнить, не всё, что планировала, сделала, но, всё равно, есть медали главных чемпионатов, поэтому это очень круто».

В этом сезоне вы столкнулись с повреждениями, а болельщикам пришлось понервничать, когда вы выходили в сектор с перевязанной ногой.

«Да, на самом деле в 2025-м меня немного выбили травмы – и с ногой в зимнем сезоне время заняло, поэтому понадобилось время, чтобы восстановиться и подготовиться к чемпионату мира в помещении. А потом – растяжение задней поверхности бедра.

Конечно, это всё дало о себе знать, но я не очень люблю говорить об этом. Хочу это пережить и всё – отпустить и забыть как страшный сон. А потом всё сначала – с новыми силами, с новым здоровьем. Сейчас всё хорошо, и это круто».

