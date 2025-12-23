Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко вынуждена пропустить старт зимнего сезона из-за травмы ноги. Слова приводит Суспільне Спорт.

Я хочу прыгать. Мы работаем, я тренируюсь. Конечно, сейчас немного без прыжков — травма не очень приятная. Это нога; была бы рука — было бы легче. Но мы делаем все, чтобы вернуться как можно быстрее.

Прыгаю [сейчас] не очень высоко по сравнению со своими результатами. Конечно, хочется выше. Восстановление проходит очень постепенно. Я, возможно, надеялась, что это будет в ускоренном темпе. Но я человек, которому нужно приложить немало усилий для своих результатов. Я тренируюсь, наслаждаюсь, воспитываю дочь.