Геращенко пропустит старт зимнего сезона из-за травмы ноги
Легкоатлетка восстанавливается после травмы
около 5 часов назад
Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко вынуждена пропустить старт зимнего сезона из-за травмы ноги. Слова приводит Суспільне Спорт.
Я хочу прыгать. Мы работаем, я тренируюсь. Конечно, сейчас немного без прыжков — травма не очень приятная. Это нога; была бы рука — было бы легче. Но мы делаем все, чтобы вернуться как можно быстрее.
Прыгаю [сейчас] не очень высоко по сравнению со своими результатами. Конечно, хочется выше. Восстановление проходит очень постепенно. Я, возможно, надеялась, что это будет в ускоренном темпе. Но я человек, которому нужно приложить немало усилий для своих результатов. Я тренируюсь, наслаждаюсь, воспитываю дочь.
Последние соревнования спортсменка провела в сентябре 2024 года, когда заняла третье место в финале Бриллиантовой лиги.
В декабре того же года Геращенко объявила о беременности, а в июне 2025-го родила дочь.
