Павел Василенко

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции. По информации турецкого журналиста Юнуса Эмре Села, представители футболиста возобновили переговоры с Трабзонспором, который давно проявляет интерес к игроку.

Сообщается, что в ближайшее время руководство и тренерский штаб турецкого клуба должны оценить целесообразность возможного трансфера и определиться, стоит ли переходить к предметным переговорам с Жироной.

Цыганков остается одним из ключевых футболистов испанской команды. В сезоне-2025/26 он провел 34 официальных матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро. Его контракт с Жироной рассчитан до 30 июня 2027 года, поэтому потенциальному покупателю придется договариваться с испанским клубом по условиям трансфера.