Сергей Разумовский

Ярослава Магучих заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, хотя и показала свой лучший результат летнего сезона на открытом воздухе — 2,01 м. Украинка уступила своей главной сопернице Николе Олеслагерс по дополнительным показателям.

Для действующей мировой рекордсменки лондонский старт стал четвертым в летнем сезоне и вторым выступлением в рамках Бриллиантовой лиги в этом году. Ранее Магучих победила на этапе в Рабате, где её лучшей попыткой стали 1,97 м.

Соревнования в Лондоне украинская прыгунья начала с отметки 1,93 м. Эту высоту она взяла со второй попытки. Так же две попытки понадобились Элеонор Паттерсон. В то время как Ламара Дистин, Мария Вукович и Никола Олеслагерс стартовали без ошибок, а Ангелина Топич осталась в борьбе только после третьего подхода.

На высоте 1,96 м лучше всего себя проявили австралийки Паттерсон и Олеслагерс, которые справились с планкой сразу. Магучих, Топич и Вукович преодолели её со второй попытки. Для представительницы Ямайки Ламары Дистин эта отметка стала последней на турнире.

Далее спортсменки перешли к 1,99 м, где круг претенденток на победу заметно сузился. Олеслагерс единственной взяла эту высоту с первой попытки, повторив личный лучший результат сезона. Магучих сохранила шансы на победу после успешного второго прыжка. Паттерсон и Топич не смогли преодолеть планку за три попытки, а Жодзик после неудачного второго подхода, когда прыжок вышел мимо мата, решила не выполнять третью попытку.

В итоге борьба за первое место превратилась в дуэль Магучих и Олеслагерс на высоте 2,01 м. Обе спортсменки провалили первые две попытки, но в заключительном подходе смогли покорить планку. Для украинки этот результат стал лучшим в текущем сезоне на открытом стадионе.

После этого планку установили на 2,03 м — именно такой результат остается лучшим в мире в этом сезоне после зимнего выступления Магучих на Мемориале Демьянюка во Львове. Однако в Лондоне ни одной из спортсменок не удалось взять эту высоту.

Победу одержала Никола Олеслагерс благодаря меньшему количеству попыток на 1,99 м. Магучих завершила соревнования второй, несмотря на одинаковый с австралийкой итоговый результат 2,01 м.

Ранее стало известно, что Ирина Геращенко пропустит этап Бриллиантовой лиги в Лондоне.