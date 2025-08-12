Неудержимый Дюплантис обновил мировой рекорд
Арман на соревнованиях в Венгрии в тринадцатый раз улучшил лучший результат
34 минуты назад
Фото: Getty Images
Олимпийский чемпион Арман Дюплантис в тринадцатый раз установил мировой рекорд в прыжках с шестом.
На соревнованиях Золотой серии Континентального тура в Венгрии швед стал первым в истории, кто покорил высоту 6,29 м. Первая попытка Дюплантиса была неудачной, но со второй Мондо удалось преодолеть планку.
Напомним, что Дюплантис выступит в финале Бриллиантовой лиги.