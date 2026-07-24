Михаил Цирюк

В этом году чемпионат Украины по лёгкой атлетике, который прошёл во Львове, смело можно назвать спортивным событием самого высокого уровня. В секторах соревновались лучшие атлеты планеты, в частности мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих и призёр Олимпийских игр Ирина Геращенко, освещение турнира было достойным имён его участников, а уровень зрительского интереса — беспрецедентно высоким.

Президент ФЛАУ Ольга Саладуха в интервью SportBusiness.Media подвела итоги главных соревнований страны. Кроме того, рассказала о перспективах молодого поколения отечественных легкоатлетов, важности меценатства для украинского спорта и возможном возвращении россиян и белорусов к главным мировым соревнованиям.

Чемпионат Украины во Львове завершился. Какие у вас главные впечатления от этих нескольких дней?

Каждый такой старт — это своего рода успех в тех условиях, в которых приходится тренироваться, соревноваться и организовывать мероприятия. Поэтому главное впечатление можно охарактеризовать одним предложением — «Мы это сделали!». Спасибо команде ФЛАУ и всем, кто присоединился.

Чем, по вашему мнению, этот чемпионат отличался от предыдущих? Можно ли сказать, что он стал определённым шагом вперёд для украинской лёгкой атлетики?

Нам уже традиционно удаётся привлекать наших топовых спортсменов к соревнованиям. В частности, в этом году была рекордсменка мира в прыжках в высоту и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих, а также бронзовый призёр Олимпийских игр Ирина Геращенко. Это один из шагов, который мы делали ранее, но продолжаем поддерживать уровень.

В то же время, мы снова увидели много зрителей на ключевых соревнованиях и качественные трансляции на «Суспільному». Также в этом году было больше спонсоров, которые присоединились к организации, институций и государственных деятелей. Это признак того, что интерес растёт, а значит мы движемся в правильном направлении.

Вы написали, что это был чемпионат, которым можно гордиться. Что именно позволяет вам так говорить?

Атмосфера на стадионе, довольные лица спортсменов, тренеров, судей. Это был турнир хорошего европейского уровня. Далеко не везде, где популярна лёгкая атлетика, удаётся так организовывать соревнования. Мы, готовя чемпионат, изучаем опыт других стран, поэтому у нас есть все основания так утверждать.

Но самое главное — это сотрудничество ФЛАУ с Иваном Фроловым, всемирно известным дизайнером, и компанией Puma Ukraine. Невероятные медали и дизайн чемпионата, который разработал для нас Иван, который и сам присоединился к нашему празднику. В основе дизайна медалей была мальва — один из самых известных украинских символов, воплощающий силу и несгибаемость. По словам атлетов, эти награды стали настоящим украшением их коллекций, и это не может не радовать.

Насколько Львов оправдал ожидания как хозяин главного легкоатлетического старта страны?

Во Львове, традиционно, все на уровне. Команда ФЛАУ максимально включается в организацию. Здесь уже есть опыт и соответствующая база. Соревнования проходят на стадионе «СКИФ», а ректор Национального университета физической культуры им. Боберского, которому принадлежит спорткомплекс, Ярослав Свищ также является вице-президентом нашей федерации.

Но ради справедливости стоит отметить, что сейчас в Украине фактически отсутствует выбор места для проведения таких соревнований. Мечтаю, когда будет здоровая конкуренция между городами и стадионами за право провести чемпионат.

Организация турнира получила много положительных отзывов. Что удалось реализовать в этом году такого, чего ранее не было?

Здесь скорее стоит говорить не о том, что нового удалось, а о том, что мы держим уровень, и это начинает привлекать все больше внимания не только спортивной общественности. Такие соревнования – это как свежий глоток в состоянии сплошной депрессии, в котором приходится жить миллионам украинцев.

Можно ли сказать, что Федерация постепенно меняет подход к проведению чемпионатов Украины, делая их более привлекательными для спортсменов, болельщиков и партнеров?

Да, конечно. Это наша стратегия, которую мы начали реализовывать на всех соревнованиях и в том числе на Чемпионатах Украины, начиная с 2024-го года. Без яркого турнира с элементами шоу и качественного освещения соревнований невозможно развивать легкую атлетику. Это должно быть драйвово и интересно. Только тогда это станет чем-то перспективным для атлетов и спонсоров.

Какие результаты чемпионата стали для вас наиболее приятным сюрпризом?

Как я уже говорила, больше всего меня порадовали стабильные выступления наших лидеров: Ярославы Магучих, Ирины Геращенко, Артура Фельфнера, Александра Погорелко, Михаила Брудина, Виктории Ткачук. Продолжают доминировать спринтеры Диана Гончаренко и Александр Соколов, бегуны на 800 метров Юлия Гавриляк (Григорьева) и Владислав Финчук. А еще я радуюсь возврату к высоким результатам Анастасии Бризгиной, которая долго не могла поверить в себя после травмы.

Кто из молодых спортсменов больше всего обратил на себя внимание и может громко заявить о себе уже в ближайшее время?

Особенно меня порадовали выступления барьеристов Дмитрия Багинского и Назара Степанова, которые уверенно прогрессируют и показывают стабильно хорошие результаты. Также следим за прыгуньей в длину Дианой Мирошниченко, которая даже несмотря на травму смогла достойно выступить.

Стабильность демонстрирует и Антон Смиян, который специализируется на барьерной 400-метровке, и Иван Булич, который прыгает тройным, и прыгун в высоту Роман Петрук. Еще не могу не упомянуть о Снежане Джичко, которая впервые разменяла 24 секунды на 200-метровке, и об Алине Кишкиной, которая недавно перешла на дистанцию 400 метров с барьерами. Словом, приятно видеть, что у нас есть сильный резерв и новое поколение способных легкоатлетов.

Если оценить общий уровень результатов, довольны ли вы тем, что показали украинские легкоатлеты?

Оценивая сегодняшние результаты, мы должны помнить, что атлеты тренируются в условиях войны. И речь идет не только о разрушенных аренах или тревогах и опасности, из-за которых они постоянно вынуждены прерывать тренировки и идти в укрытие. Дело также в психологической составляющей.

Однако большинство из тех, от кого мы ожидали высоких результатов, подтвердили свой уровень. Прежде всего речь, конечно, о Ярославе Магучих, благодаря которой зрители стали свидетелями прыжка на два метра, и об Артуре Фельфнере, который метнул копье за 80 метров.

Какие дисциплины сегодня выглядят наиболее перспективными для Украины?

На сегодня это, прежде всего, прыжки в высоту. И женский, и мужской топ-листы сезона возглавляют украинцы Ярослава Магучих и Олег Дорошчук.

В секторе для метания молота среди мужчин в мире сейчас очень высокие результаты. Можно метать за 81 метр и даже с такими результатами не попадать в призовую тройку. И среди тех, кто регулярно конкурирует на самом высоком уровне в мире, и наш Михаил Кохан. Но и в женской дисциплине есть очень перспективные метательницы – сестра Михаила Мелания Кохан, новоиспеченная чемпионка Европы U18 и лидер сезона на континенте.

В секторе для прыжков в длину у нас появилась Ирина Будзинская. Она ранее бегала 100 метров с барьерами, но решила попробовать себя в другой дисциплине, и теперь регулярно успешно выступает на международных соревнованиях, уже сейчас выполнив норматив для участия в чемпионате Европы.

У нас подрастают очень талантливые прыгуньи с шестом. В своем возрасте они превзошли результаты мирового рекордсмена Мондо Дуплантиса, которые он демонстрировал, когда был их ровесником. Это Матвей Строгалев и Омелян Герасимчук. В этом же секторе среди женщин Ольга Бельченко побила юниорский рекорд Украины, который держался 15 лет.

В последние годы барьерные дисциплины были не самыми сильными, тем не менее сейчас мы наблюдаем за постоянным прогрессом и в них. На чемпионате мира в помещении нас представляли два атлета – Олег Кукота и Дмитрий Багинский, который вообще регулярно улучшает личные рекорды. Также стабильно прогрессирует Назар Степанов. Среди девушек на недавнем чемпионате Европы U18 Анастасия Алембита побила 25-летний рекорд Украины в этой возрастной категории.

В общем, у нас есть программа развития федерации, по которой мы работаем. Она направлена на долгосрочную перспективу. В частности, на Олимпийские игры 2032 в Брисбене. И мы планомерно движемся в этом направлении.

Впервые за несколько лет в чемпионате Украины приняла участие мировая рекордсменка Ярослава Магучих. Насколько важно для национального чемпионата, когда выступают спортсмены такого уровня?

Конечно, это неоценимо. Это позволяет спортсменам соревноваться против лучших в мире, что, очевидно, повышает уровень турнира. Ну и, конечно, это вызывает дополнительное внимание общественности, спонсоров, медиа. А самое главное – это привлекает детей и молодежь. Сколько счастливых лиц было. Зрители и юные спортсмены делали фото, общались с Ярославой. Уверена, многиепосле этого решает заняться лёгкой атлетикой.

Насколько Ярослава остается примером для нового поколения украинских спортсменов не только результатами, но и своим поведением и отношением к спорту?

Ярослава – рекордсменка мира, которая регулярно появляется на первых полосах медиа. Её выступления, поведение, слова и поступки оказывают важное влияние на спорт не только в Украине. Характер, с которым она завоёвывала олимпийские медали, достоин подражания и является примером для всех наших атлетов. При этом она не забывает помогать людям в беде, нашей армии, регулярно бывает в Украине. Она очень ответственная, старательная и приветливая девушка – настоящая чемпионка.

После чемпионата вы отдельно поблагодарили большое количество партнеров и организаторов. Возможно ли сегодня без поддержки бизнеса и государства проводить турниры такого уровня?

Сегодня Украина находится в состоянии войны. И государство не в состоянии и не должно полностью оплачивать весь спектр подготовки и организации соревнований. Поэтому без спонсоров не было бы той яркости, которую все сейчас отмечают.

В то же время, отмечу, что нам нужно на государственном уровне поддерживать меценатов. Поэтому наконец должен быть принят разработанный нашим профильным комитетом законопроект об изменении налоговых и таможенных правил, который позволит на практике реализовать законодательство о меценатстве в спорте.

Puma уже не первый год поддерживает Федерацию легкой атлетики Украины. Насколько важно иметь партнеров, которые помогают развивать не только сборную, но и сами национальные соревнования?

Без хороших всеукраинских соревнований сложно рассчитывать на серьёзную национальную сборную. Поэтому здесь всё очевидно. А те спонсоры, которые с нами годами, они особенно ценны, потому что поверили в нас тогда, когда другие ещё колебались. И теперь мы растем в этих проектах вместе.

Стало больше компаний, которые хотят поддерживать легкую атлетику, или наоборот, сейчас это сделать сложнее?

Интерес, однозначно, растёт. Но вы сами понимаете, в каком состоянии государство и бизнес в частности. Поэтому трудностей хватает, но мы работаем и привлекаем спонсоров. Потому что жизнь продолжается. И спорт – это то, что дарит веру в будущее, не даёт остановиться.

Насколько важно сегодня создавать вокруг чемпионата атмосферу большого спортивного события – с современным оформлением, качественным медийным сопровождением и узнаваемым стилем?

Считаю, это не просто важно, а необходимо! Если этого не делать, то в чём смысл организовывать? Нашей команде не интересно просто заполнять календарь и представлять цифры в отчётах. Мы стремимся к развитию. Давать детям, молодёжи веру в лучшее, быть сильными и успешными. А всё это требует соответствующего подхода в современном мире, где нужно постоянно бороться за внимание.

Что ещё хотелось бы улучшить уже к следующему чемпионату Украины?

Конечно, хотелось бы, чтобы был мир. А из реалистичного, в первую очередь, будем работать над ещё большим привлечением зрителей.Чтобы трибуны были полными не только во время выступлений наших топов, но и на протяжении всех соревнований.

Поэтому важна промоция, агитационная кампания. Львов – яркий туристический город, поэтому здесь можно сочетать просмотр соревнований с удовольствием от прогулок и другими интересными событиями. Есть потенциал привлечения зрителей не только из региона, но и со всей страны, и возможно, даже из-за пределов.

МОК передал международным федерациям право самостоятельно принимать решения о допуске спортсменов из России и Беларуси. Как вы оцениваете такой подход?

Считаю такую позицию МОК недопустимой. Война продолжается, гибнут наши люди, разрушается наша инфраструктура, в том числе спортивная. С 2022-2023 годов, когда были введены спортивные санкции, ничего не изменилось. Наоборот, война стала ещё более разрушительной. Поэтому отменять или ослаблять ограничения для россиян и белорусов нет никаких оснований. Мы доносим нашу позицию до мировой спортивной общественности через все возможные каналы и видим значительную поддержку. Агрессор не сможет триумфально вернуться в большой спорт.

Какова сейчас позиция World Athletics относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях?

Позиция World Athletics последовательная и неизменная – никакого возвращения России и Беларуси к соревнованиям, пока продолжается война. Я искренне благодарю президента федерации Себастьяна Коу за приверженность честному спорту и за принципиальность. Сегодня среди всех международных спортивных организаций именно World Athletics является флагманом, с которого стоит брать пример и который сохраняет верность подлинным олимпийским ценностям.

Насколько важно, чтобы World Athletics и впредь сохраняла свою нынешнюю принципиальную позицию?

Уверена, что World Athletics не будет менять свою позицию, пока продолжается российская агрессия. Это важно не только для нашего вида спорта, но и в целом для мировой спортивной общественности. Ключевая международная спортивная федерация демонстрирует приверженность стандартам олимпизма. Это пример для подражания и это маяк, на который будут ориентироваться другие.

Существуют ли сегодня риски, что позиция международной федерации может измениться?

Сегодня я таких рисков не вижу. Мы наблюдаем чёткую тенденцию, что решения о возвращении россиян и белорусов принимают те федерации, где так или иначе есть значительное российское влияние. В World Athletics такого влияния никогда не было. И это также большая заслуга Себастьяна Коу и менеджмента организации, которые блокируют лоббистов РФ и сохраняют профессионализм и добросовестность.

Кстати, господин Коу посещал наш первый чемпионат нового формата в 2024 году. Побывал на Марсовом поле, где возложил цветы к могилам наших защитников, общался с нашими атлетами, находящимися в рядах ВСУ. Это была демонстрация поддержки Украины и стало для нас стимулом к улучшению качества соревнований.