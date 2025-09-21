Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Ольга Саладуха в комментарии Tribuna.com отреагировала на инсайд издания Marca относительно желания вингера Челси Михаила Мудрика поехать на Олимпиаду-2028 в качестве участника на спринтерской дистанции.

«Михаил Мудрик не тренируется с национальной командой по лёгкой атлетике. И у нас не было никаких разговоров на уровне ФЛАУ о его переходе в лёгкую атлетику.

Что касается тренировок с отдельными атлетами, мне тоже ничего неизвестно. А в целом, конечно, желаю ему успеха во всех начинаниях».