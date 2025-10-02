Олимпийская чемпионка подписала космический контракт с Netflix на 7-серийный проект
Известный стриминговый сервис хочет почтить её карьеру
около 3 часов назад
Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Шелли-Энн Фрейзер-Прайс подписала сумасшедший контракт с Netflix.
38-летняя спортсменка заключила сделку на 13,5 миллионов долларов за 7-серийный проект, который почтит ее карьеру.
Ее последним турниром был чемпионат мира-2025 в Токио.
Фрейзер-Прайс выступала на дистанции 60 метров, 100 и 200. На ее счету 8 олимпийских наград (3 золота, 4 серебра и 1 бронза).
На чемпионатах мира она завоевала 17 наград – 10 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую.
Она единственная спринтерша, выигравшая пять титулов чемпионки мира на дистанции 100 м – в 2009, 2013, 2015, 2019 и 2022 годах.
Напомним, Фрейзер-Прайс завершит спортивную карьеру в конце сезона-2025.
Поделиться