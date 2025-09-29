На войне с Россией погиб тренер по легкой атлетике
Он пошел защищать Украину в марте 2022 года
около 13 часов назад
Андрей Бобровник / Фото - Facebook
На войне против российских оккупантов погиб тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник.
Андрей – выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины, сын заведующего кафедрой легкой атлетики, зимних видов и велосипедного спорта Владимира Бобровника.
Он пошел защищать Украину в марте 2022 года и погиб во время боевых действий под Покровском на Донетчине в ноябре 2024 года.
Факт его гибели подтвержден только сейчас.
Напомним, на войне против россии погиб чемпион мира по кикбоксингу.
Поделиться