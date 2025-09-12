Владимир Кириченко

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские спортсмены не могут быть допущены к участию в будущем чемпионате мира в Токио и ближайших крупных турнирах, пока не будет завершена война в Украине.

Цитирует Коу пресс-служба World Athletics.

«Очевидно, что нам нужен полный состав участников, нам нужна твердая позиция. Нам нужно мирное соглашение, прежде чем мы сможем изменить эту ситуацию. Но ничто не изменилось. Я молю Бога, чтобы ситуация изменилась – и не только в легкой атлетике – потому что дальше так продолжаться не может».

Чемпионат мира по лёгкой атлетике будет проходить с 13 по 21 сентября.

