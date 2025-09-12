Президент World Athletics пояснил, при каких условиях россияне могут быть допущены к турнирам
Себастьян Коу не прекращает поддерживать Украину
6 минут назад
Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские спортсмены не могут быть допущены к участию в будущем чемпионате мира в Токио и ближайших крупных турнирах, пока не будет завершена война в Украине.
Цитирует Коу пресс-служба World Athletics.
«Очевидно, что нам нужен полный состав участников, нам нужна твердая позиция. Нам нужно мирное соглашение, прежде чем мы сможем изменить эту ситуацию. Но ничто не изменилось. Я молю Бога, чтобы ситуация изменилась – и не только в легкой атлетике – потому что дальше так продолжаться не может».
Чемпионат мира по лёгкой атлетике будет проходить с 13 по 21 сентября.
