Расписание выступлений украинцев на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике
Планетарное первенство стартует 13 сентября
24 минуты назад
Представляем расписание выступлений украинских легкоатлетов на чемпионате мира-2025, который 13 сентября стартует в Токио (Япония).
13 сентября
2.00 (ориентировочно). Спортивная ходьба, 35 км, женщины. Финал (Ганна Шевчук)
2.00 (ориентировочно). Спортивная ходьба, 35 км, мужчины. Финал (Иван Банзерук, Игорь Главан, Егор Шелест)
4.55. Толкание ядра, мужчины. Квалификация (Артем Левченко)
13.00. Прыжки с шестом, мужчины. Квалификация (Александр Онуфриев)
15.10 (ориентировочно). Толкание ядра, мужчины. Финал (Артем Левченко)
14 сентября
3.00 или 4.45. Метание молота, женщины. Квалификация (Ирина Климець)
12.35. 400 метров, мужчины. Забеги (Александр Погорилко)
12.40. Прыжки в высоту, мужчины. Квалификация (Олег Дорощук, Вадим Кравчук, Дмитрий Никитин)
15 сентября
3.00 или 4.45. Метание молота, мужчины. Квалификация (Михаил Кохан)
3.05. Прыжки с шестом, женщины. Квалификация (Яна Гладийчук, Марина Килипко)
14.10 (ориентировочно). Прыжки с шестом, мужчины. Финал (Александр Онуфриев)
15.00 (ориентировочно). Метание молота, женщины. Финал (Ирина Климець)
16 сентября
13.40. Тройной прыжок, женщины. Квалификация (Ольга Корсун)
14.35 (ориентировочно). Прыжки в высоту, мужчины. Финал (Олег Дорощук, Вадим Кравчук, Дмитрий Никитин)
15.00 (ориентировочно). Метание молота, мужчины. Финал (Михаил Кохан)
15.35 (ориентировочно). 400 метров, мужчины. Полуфинал (Александр Погорилко)
17 сентября
13.10 или 14.45. Метание копья, мужчины. Квалификация (Артур Фельфнер)
14.10 (ориентировочно). Прыжки с шестом, женщины. Финал (Яна Гладийчук, Марина Килипко)
18 сентября
13.15. Прыжки в высоту, женщины. Квалификация (Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Екатерина Табашник)
13.23 (ориентировочно). Метание копья, мужчины. Финал (Артур Фельфнер)
14.55 (ориентировочно). Тройной прыжок, женщины. Финал (Ольга Корсун)
16.10 (ориентировочно). 400 метров, мужчины. Финал (Александр Погорилко)
20 сентября
1.30 (ориентировочно). Спортивная ходьба, 20 км, женщины. Финал (Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Ганна Шевчук)
3.50 (ориентировочно). Спортивная ходьба, 20 км, мужчины. Финал (Игорь Главан, Николай Рущак, Сергей Светличный)
21 сентября
13.30 (ориентировочно). Прыжки в высоту, женщины. Финал (Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Екатерина Табашник)
Сборная Украины по легкой атлетике объявила состав на чемпионат мира в Токио.
Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка из Австралии из-за травмы пропустит ЧМ-2025.