Сергей Стаднюк

Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик готов поразить мир спорта своим решением. Он решил оставить футбол и попробовать себя в легкой атлетике, сообщает Marca.

По информации источника, теперь его цель — выступить за сборную Украины на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе 2028 года в спринтерских дисциплинах. Отмечается, что футболист, который в дебютном матче за Челси в Премьер-лиге установил рекорд скорости 36,67 км/ч, теперь стремится преобразовать эту взрывную динамику в олимпийские медали.

В начале 2023 года, засветившись в Лиге чемпионов, Мудрик из Шахтера перебрался в Лондон. Однако в конце 2024-го у футболиста обнаружили положительную допинг-пробу A. Почти сразу сторона спортсмена попросила открыть пробу B, результаты анализа которой до сих пор официально не объявлены. Тем не менее Футбольная Ассоциация Англии уже вынесла игроку официальные обвинения.

Теперь Мудрик готовится к новому этапу жизни. Он тренируется вместе с национальной командой спринтеров под руководством бывших олимпийцев. Впереди, отмечает издание, сложный путь: соответствие нормам World Athletics и внутренний отбор в 2027 году. Однако, по мнению испанского медиа, с его физическим потенциалом и скоростными данными история в спорте может получить неожиданное продолжение.

