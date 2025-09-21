Владимир Кириченко

Сборная Ямайки не смогла выйти в финал мужской эстафеты 4x100 метров на чемпионате мира-2025 в Токио (Япония).

В полуфинале команду представляли: Аким Блейк, Облик Севилл, Раим Форде и Кишейн Томпсон.

Форде, который бежал на третьем этапе, пытался передать эстафетную палочку Томпсону, однако они её потеряли. Из-за этого сборная Ямайки не смогла завершить эстафету и финишировать.

Напомним, что мужская сборная Ямайки завоевала бронзовую медаль в эстафете 4x100 м на чемпионате мира-2023 в Будапеште.

Лучший результат в полуфиналах показала сборная Ганы с национальным рекордом – 37,79 секунды. В финал вышли сборные: Канады, США, Германии, Ганы, Нидерландов, Японии, Австралии и Франции.

Финальный забег состоится в воскресенье, 21 сентября. Начало – в 15.20.

