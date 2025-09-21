Владимир Кириченко

В воскресенье, 21 сентября, на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике пройдут соревнования в женских прыжках в высоту.

Украину в секторе представят Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Начало – в 13.30. Трансляция запланирована на платформах «Суспільне Спорт» и региональных каналах «Суспільного».

Магучих является действующей чемпионкой мира – в 2023-м она завоевала золото в Будапеште. В 2019 и 2022 годах она становилась серебряной призеркой.

Для Левченко это третье выступление в финалах мирового первенства. В 2017 году она завоевала серебряную медаль.

