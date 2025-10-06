Украина завершила ЧМ-2025 по параатлетике с 15 медалями
Сборная заняла 15-е место в медальном зачете
около 1 часа назад
В Нью-Дели (Индия) завершился чемпионат мира-2025 по паралегкой атлетике. Украинская сборная из 20 спортсменов за девять дней соревнований завоевала 15 медалей: 5 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых, заняв 15-е место в медальном зачете.
Бразилия лидирует с 44 наградами, среди которых 15 золотых.
Золотые медали Украины:
Владимир Пономаренко (толкание ядра, F12)
Наталья Кобзар (бег, 400 м, T37)
Александр Яровой (толкание ядра, F20)
Мария Помазан (толкание ядра, F35)
Зоя Овсий (метание булавы, F51)
Серебряные медали:
Зоя Овсий (метание диска, F53)
Максим Коваль (толкание ядра, F20)
Анастасия Москаленко (толкание ядра, F32)
Павел Каплун (бег, 200 м, T44)
Наталья Кобзар (бег, 200 м, T37)
Бронзовые медали:
Юлия Шуляр (бег, 400 м, T20)
Игорь Цветов (бег, 200 м, T35)
Владислав Белый (метание копья, F38)
Николай Жабняк (метание диска, F37)
Александр Литвиненко (прыжки в длину, T36)
Этот результат стал успешным для Украины, демонстрируя прогресс паралимпийцев на мировой арене.
